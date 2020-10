Incidente mortale questa mattina a Napoli in via Reggia di Portici, nella periferia orientale della città (San Giovanni a Teduccio). Un uomo è stato travolto e ucciso da un’automobile. La vittima – di cui non si conoscono le generalità – è un 67enne di Chiaia che stava attraversando la strada.

Napoli, uomo investito da auto in via Reggia di Portici: morto sul colpo

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il pedone sarebbe stato investito intorno alle 6 e 30, alle prime luci dell’alba, da una Ford Fiesta condotta da un 38enne del posto. La vettura avrebbe sbalzato la vittima a decine di metri di distanza. Violentissimo l’impatto col suolo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Successivamente sul luogo della tragedia sono sopraggiunti gli uomini della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli. I caschi bianchi hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi.

