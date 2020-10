Grande attesa per il “Fashion Wedding Show” in programma al Key Beach il prossimo 3 ottobre. Sarà una kermesse fitta di appuntamenti che intratterranno gli ospiti dal pomeriggio fino a sera. Un’occasione imperdibile per tutte le coppie desiderose di scegliere i dettagli per la propria cerimonia.

Fashion Wedding Show, sabato l’evento al Key Beach

Ma passiamo al crono-programma. Si inizia alle 18. E’ previsto l’open bar per tutta la durata dell’evento con finger food, angolo sushi, angoli crudi, cucina a vista e cake design per gli ospiti. Alle 21 appuntamento con la sfilata abiti da sposa “Atelier personaggi”. A seguire, alle 22, uno spettacolo pirotecnico a mare. Infine, alle 22 e 15 spazio per la musica con Dj Set e Musica Live.

