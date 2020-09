Sessa Aurunca. Chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca dopo la scoperta della positività di una paziente. Ieri una donna si era recata al nosocomio per alcuni accertamenti e presentava una sintomatologia compatibile con il covid-19.

Sessa Aurunca, chiude pronto soccorso per alcune ore

Come da protocollo, la donna è stata sottoposta al tampone che ha dato esisto positivo. Subito è scattata la procedura che ha portato alla chiusura per diverse ore il pronto soccorso della città per consentire gli interventi di sanificazione. Stamattina il reparto è tornato operativo. Effettuati i tamponi anche ai sanitari che hanno assistito alla donna. Si attende adesso l’esito.

