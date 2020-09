A causa del maltempo si stanno registrando grossi disagi in tutta la provincia di Salerno ma le situazioni più serie ci sono a Sarno. Fango e detriti scivolano a valle dalle aree del Saretto e del Saro, tutte le zone devastate dagli incendi di queste settimane. Vicolo San Sebastiano e Corso Umberto I sono invasi dalla melma.

È stata attivata la macchina dei soccorsi per evacuare alcune zone cittadine, in particolar modo via Bracigliano, via Nunziante, l’area della chiesa San Sebastiano e il Corso Umberto I. Pale meccaniche per liberare le strade e le abitazioni al piano terra. Circa 100 persone già sgomberate in via Bracigliano dopo gli smottamenti. Aperta la scuola Baccelli per l’accoglienza delle famiglie che hanno dovuto lasciare casa per sicurezza. Il sindaco Giuseppe Canfora annuncerà anche la chiusura delle scuole.

Tutto l’Agro nocerino-sarnese è, comunque, sott’acqua. A Baronissi, il sindaco Gianfranco Valiante “a causa dell’allerta meteo che ha già procurato notevoli danni in città con la caduta di numerose alberature, ha disposto la chiusura per domani 28 settembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città. Raccomandiamo a tutti i cittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario”. Scuole chiuse anche a Nocera Inferiore.

continua a leggere su Teleclubitalia.it