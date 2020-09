Banditi assaltano l’ufficio postale nella notte, bancomat fatto saltare in aria con l’esplosivo. Erano appena trascorse le 3 di questa notte, quando un gruppo di banditi hanno tentato di portare via i soldi del bancomat.

Assalto alle poste

Il gruppo ha usato anche dell’esplosivo per far saltare il bancomat dove c’erano i contanti. La deflagrazione ha fatto saltare in aria oltre allo sportello anche i vetri e una parte della parete dell’edificio, svegliando ovviamente i residenti nel cuore della notte.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri del reparto territoriale di Aversa e gli agenti del commissariato normanno, oltre ai vigili del fuoco che stanno completando la messa in sicurezza dell’area. Al momento non risultano ammanchi e quindi il colpo pare non sia andato a segno.

continua a leggere su Teleclubitalia.it