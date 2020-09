Arriva l’ok di Vincenzo De Luca alla proposta avanzata in conferenza Stato-Regioni. Il governatore campano ieri sera ha firmato un’ordinanza, attraverso la quale consente la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 e 30 settembre 2020 entro il limite massimo di 1000 spettatori, a condizione del pieno rispetto da parte della società, dei gestori e degli utenti.

Stadio San Paolo, arriva l’ok di De Luca: le regole

“La presenza di pubblico – si legge nell’ordinanza – è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, per l’intera durata dell’evento, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che, in

base alla disciplina vigente, non sono soggette a distanziamento interpersonale”.

Resta l’obbligo di di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di ingresso dove la temperatura sia superiore a 37,5 C°. E anche l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto.

Lo stadio, inoltre, dovrà assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti. E’ vietato assistere all’evento da postazioni in piedi. Si predilige la vendita o la prevendita dei biglietti online “per evitare code e

assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento”.

E’ vietato introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale. Vietato anche avere contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita.

Accessi e anche uscite scaglionate. “Lo scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della

manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato”. Non è consentita l’attività di bar, bouvette, distributori automatici.

