Dramma a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, dove un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di un hotel. È successo intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Bellaria e l’ambulanza del 118.

Dramma a Bellaria Igea Marina, 13enne precipita dal secondo piano e muore

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per il ragazzino non c’è stato niente fare. I paramedici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. L’allarme è stato dato dallo stesso albergo. Sul terrazzo dal quale è caduto il 13enne, i carabinieri hanno trovato lo zaino. Questa mattina infatti il ragazzino sarebbe dovuto andare a scuola. Al momento si esclude una responsabilità di altre persone e accertamenti sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

continua a leggere su Teleclubitalia.it