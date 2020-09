Salerno si risveglia con una tromba d’aria a largo della costa. Sui social le immagini che immortalano l’evento calamitoso stanno diventando virale. La tromba d’aria in mare è visibile da una lunghissima distanza, fortunatamente non si è avvicinata alla città. In molti lo hanno notato e non hanno potuto fare a meno di realizzare foto e video e pubblicarli sui social networks.

Il maltempo annunciato da giorni ha colpito anche la città che dalla serata di ieri, giovedì 24 settembre, è stata travolta da forti precipitazioni. E stamattina è infatti cominciata la conta dei danni: il nubifragio ha, infatti, divelto alcuni alberi in città e causato allagamenti.

