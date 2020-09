Villaricca. Scuole chiuse anche a Villaricca, riapertura slittata a lunedì 28 settembre. Il primo cittadino, Rosaria Punzo ha ritenuto necessario chiudere le 3 scuole che hanno ospitato i seggi per le elezione del 20 e 21 settembre scorso.

L’ordinanza della sindaca

Le scuole che hanno ospitato i seggi resteranno chiuse nei giorni 24, 25 e 26 settembre al fine di completare la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino dei spazi didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Resteranno quindi chiuse le scuole: Giancarlo Siani, sede di via Leonardo Da Vinci, II circolo Gianni Rodari, sede di via della Libertà, Istituto comprensivo Italo Calvino, sede di via Bologna.

continua a leggere su Teleclubitalia.it