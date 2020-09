Violento nubifragio si sta abbattendo in queste ore sull’area nord di Napoli. Dalle 15 circa un temporale sta flagellando i comuni di Napoli città, Giugliano, Villaricca, Calvizzano, Marano e i comuni dell’agro aversano.

Bomba d’acqua sull’area nord di Napoli: le previsioni

Il traffico sui principali assi viari, come asse mediano e circumvallazione esterna, ha subito dei rallentamenti. Disagi per migliaia di automobilisti bloccati in strada. Già segnalati diversi allagamenti tra Mugnano, Giugliano (nel video), Sant’Antimo, Aversa, Acerra e lungo la via Appia. A rendere difficoltosa la circolazione stradale anche le forti raffiche di vento che accompagnano la pioggia.

Ad ogni modo i meteorologi lo avevano annunciato: l’estate ci ha voltato le spalle ed è arrivato l’autunno questa settimana. Per tutta la giornata di oggi, 23 settembre, sono previste abbondanti precipitazioni su gran parte della Regione fino a questa notte alternate a schiarite.

Ci sarà una tregua nella giornata di domani. Poi i rovesci riprenderanno a colpire Napoli e la provincia per il resto della settimana. Calano anche le temperature. In particolare venerdì le massime crolleranno sotto i venti gradi e le minime sfioreranno la prossima settimana anche i 12 gradi.

