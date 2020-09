Almeno 4 colpi di pistola esplosi in pieno giorno in una delle piazze principali della città. Ancora scene da Far West a Giugliano. Erano da poco passate le 11 quando una banda ha tentato infatti l’assalto ad un furgone portavalori davanti alla banca Unicredit in piazza Annunziata.

Secondo la prima ricostruzione, i vigilantes dopo aver visto gli uomini armati sono riusciti subito a rifugiarsi nel mezzo blindato con i soldi. Lì è scattata la reazione violenta dei malviventi che hanno esploso i colpi di pistola. Fortunatamente nessuno è stato raggiunto dai proiettili e non ci sono feriti. Sono stati momenti di terrore però per tante persone che si trovavano in strada in quale momento. In tanti si sono rifugiati nei negozi o scappati. I rapinatori a bordo dell’auto sono fuggiti a mani vuote.

Il portavalori poco dopo è giunto al locale commissariato di polizia e sottoposto alle analisi del caso. I poliziotti, col supporto dei carabinieri, hanno poi effettuato i rilievi anche sul luogo della sparatoria e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

Un’altra mattinata di paura dunque a Giugliano con un sparatoria in pieno centro e solo per un caso non ci sono vittime.

