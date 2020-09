“Noi siamo sempre andati per la nostra strada. Abbiamo chiesto alla città non un semplice voto alle amministrative, ma un vero e proprio referendum: abbiamo chiesto se fossimo meritavelo del voto. E’ così è stato: i cittadini hanno premiato il nostro lavoro”. Lo ha detto Marco Antonio Del Prete, sindaco uscente e riconfermato alla guida dell’amministrazione, in conferenza da Piazza Umberto I a Frattamaggiore.

Frattamaggiore, il sindaco Del Prete: “Abbiamo chiesto un referendum e la città ci ha premiato”

Del Prete ha ringraziato chi gli ha dato sostegno in questa campagna elettorale e i suoi familiari, in particolar modo suo padre. “Tutti mi hanno sempre rinfacciato di essere il figlio di Enzo del Prete, io ne vado orgoglioso – dice il sindaco Del Prete. – Voglio ringraziare la mia squadra, nonché amici che sono stati eletti. Noi abbiamo sempre detto fin dall’inizio, noi chiediamo di votare non solo marco ma tutta la coalizione”. Poi, a margine della conferenza Del Prete ha detto: “La squadra di Frattamaggiore ha dimostrato di essere leale e di non finire in qualche tranello”.

