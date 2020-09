E’ fiero dei suoi 808 voti il candidato del M5S Yoseph Pennacchio al consiglio regionale Campania. Pennacchio è il terzo candidato più eletto dopo Luigi Guarino, Giovanni Porcelli, Guarino Francesco e Pasquale Casoria.

Giugliano, Pennacchio: “Fiero del mio risultato”

“Vado fiero e sono orgoglioso di quanto raccolto. E’ un risultato del gruppo di Giugliano e degli attivisti – ha dichiarato Pennacchio –. Da qui è il nostro punto di partenza. Sono numeri che ci fanno ben sperare per ricostruire e tornare più forti di prima”.

“Potevamo ottenere qualcosa in più – ha ammesso con un pizzico di rammarico -. Forse non sono riuscito a far arrivare il messaggio della mia candidatura a tutto l’elettorato del Movimento di Giugliano. Non so se nell’ambito della coalizione del PD hanno dato un contributo alla candidatura. Per il momento sappiamo che questi sono voti del Movimento. Ora aspettiamo il ballottaggio in trepidante attesa”.

