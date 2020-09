Il candidato del centrodestra Giuseppe Pietro Maisto ne esce sconfitto in questa tornata elettorale. “Accetto il voto, faccio i miei complimenti ai due avversari che si sfideranno al ballottaggio”.

Elezioni a Giugliano, Maisto accetta la sconfitta

Sulla possibilità che resti al consiglio comunale di Giugliano, il medico preferisce non pronunciarsi. “Parlerò con la mia coalizione e vedremo sul da farsi e sull’ipotesi di rimanere in consiglio comunale. Se ho sbagliato, è perché ho creduto nei miei ideali. Forse dovevo scendere a compromessi, ma non è nel mio stile. Non lo farò mai”.

Attacco ad Aprovitola

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tele Club Italia arriva un duro attacco al consigliere uscente di Forza Italia, e oggi candidato con Italia Viva, Francesco Aprovitola.

Secondo Maisto con il suo comportamento avrebbe provocato la chiusura di 10 seggi per un sospetto caso covid. “C’è qualche scellerato che avrà modo di dimostrare agli organi competenti quello che ha combinato, cioè ha fatto chiudere 10 seggi creando un disservizio ai cittadini. E’ vero che i seggi sono stati chiusi per l’ex consigliere Francesco Aprovitola? No, perché sapete c’è questa anomalia”, afferma Misto.

