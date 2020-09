C’è delusione nelle parole di Luca Saltalamacchia, candidato alla presidenza della regione per la lista “Terra”. Il politico campano ha espresso un commento sulle prime proiezioni delle elezioni regionali in diretta su Tele Club Italia e SiComunicazione, che danno il suo movimento al di sotto dell’un per cento.

Elezioni, Satalamacchia di “Terra”: “Questo risultato non ci premia”

“Questo risultato, seppur parziale, non ci premia. E’ stato difficile farci conoscere”, ha dichiarato il candidato. “Il nostro è un progetto forte che tende alla salvaguardia dei territori che continuerà anche dopo questo appuntamento elettorale. Continueremo sulle battaglie ambientali, a prescindere dal risultato elettorale e ci presenteremo alle prossime comunali a Napoli e in altri comuni”.

Saltalamacchia interviene anche sul mancato accordo con Potere al Popolo di Giuliano Granato: “Appena ho accettato la candidatura, Potere al Popolo correva già da solo, e non ho potuto ricucire lo strappo a sinistra. lavoreremo comunque per unire le forze a sinistra con la sensibilità sui temi ambientali”.

