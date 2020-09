Giugliano. E’ bufera sulla candidata di Giugliano Unita, Maddalena Caiazza, dopo le dichiariazioni fatte alla nota tramissione radiofonica a “La Radiazza” su Radio Marte. “Non volevo candidarmi, mi hanno prelevata e chiesto di dare un contributo. Non ho nemmeno fatto campagna elettorale, quindi non sarò eletta”, poi aggiunge, ho visto gente comprare voti. Non denuncio e chiudo un occhio perchè la politica è corruzione, che denuncio a fare? Ho visto persone di altri partiti, che io conosco, pagare per la compravendita di voti. Accuse gravissime quelle fatte dalla candidata al consiglio comunale di Giugliano.

Giugliano, bufera sulla candidata Caiazza: “Persone che conosco hanno comprato i voti”

La foto e le dichiarazioni della candidata hanno sollevato un polverone di polemiche in queste ore, soprattutto sui social network. Gli utenti hanno accusato Caiazza, wedding planner molto conosciuta in città, di essere stata superficiale pubblicando quella foto sul suo profilo Instagram e in quanto candidata – che su Instagram dice “di non capire niente di politica” – di non sapere che è vietato dalla legge 96\2008 introdurre cellulari all’interno della cabina elettorale per fotografarne il voto.

In merito alla foto, la candidata ha dichiarato alla Radiazza: “Non sapevo fosse reato, io di politica non capisco niente. Sono entrata nel seggio, ho votato e pubblicato ingenuamente la foto sui social dove si solito metto tutto, anche quando faccio pipì. Mi dicevano ieri di pubblicizzare e per pubblicizzare ho messo quella foto”.

L’audio

Giugliano, l'audio della candidata Caiazza #GIUGLIANO, LA CONFESSIONE DELLA CANDIDATA A LA RADIAZZA"HO VISTO GENTE COMPRARE VOTI MA CHIUDO UN OCCHIO" >> Posted by Tg Club Tele Club Italia on Monday, September 21, 2020

