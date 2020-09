Giugliano. Sta facendo discutere la foto pubblicata sui social dalla candidata al consiglio comunale, Maddalena Caiazza. La nota wedding planner ha postato la foto di una scheda elettorale col voto dato a lei e ad un altro candidato con la scritta “Comunque vada, grazie per avermi dato fiducia”.

Giugliano, candidata pubblica foto del voto su Instagram e poi la rimuove

Il caso è stato denunciato da Francesco Cacciapuoti, candidato nella lista InPolis, che sulla sua pagina ha mostrato l’immagine incriminata: “Questa persona è una candidata. Una candidata che forse quasi mai si è impegnata politicamente sul territorio. Ma non è questo il punto focale della mia discussione, ma bensì che una candidata si vanta sulle storie Instagram della fiducia dei propri elettori. Elettori che commettono un reato previsto dalla legge 96/2008 e punibile con l’arresto da 3 mesi a 6 mesi, stesso reato commesso dalla candidata al consiglio comunale pubblicando la foto. E sarebbero loro un giorno a rappresentare la terza città della Campania?”.

La foto è stata rimossa da Instagram dalla stessa candidata. E, sempre attraverso i social, Caiazza ha spiegato che la scheda in questione era la sua e di non essere a conoscenza del fatto che fotografare la scheda elettorale dopo aver votato è un reato.

“Dall’emozione di auto votarmi ho pubblicato la foto del mio voto e quello dato al mio amico non sapendo fosse reato. Perché ripeto di politica conosco poco quanto niente ma voi che siete li subito pronti a scrivere articoli su di me. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma gli articoli sui candidati che sono fuori al seggi a comprarsi voti? Questi non sono reati, mio caro Francesco Cacciapuoti? Ah no? Si è trattato di un gesto fatto con ingenuità ed emozione! Si faccia mandare anche lo screen di questo …un bacio! Anzi glieli mando dieci”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it