In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%

Sono oltre 3,5 milioni i pugliesi che hanno diritto al voto, compresi coloro che vivono all’estero. I seggi sono rimasti aperti fino alle 15, poi è incominciato lo spoglio dei voti. Otto i candidati che si sono sfidati in questa tornata elettorale.

Ieri e oggi, domenica 21 e lunedì 22 settembre 2020, i cittadini pugliesi sono stati chiamati a esprimersi non soltanto per il rinnovo del consiglio regionale e del ruolo di governatore, ma anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e in 49 comuni per il primo turno delle elezioni amministrative

ALLE 23 L’AFFLUENZA SOTTO IL 40%

Nella prima giornata di voto, fino alle ore 23:00 di ieri, in Puglia per le elezioni regionali aveva votato il 39,89% degli aventi diritto, secondo i dati del ministero dell’Interno. La provincia con la maggiore affluenza ieri è stata la Bat con il 42,61%, segue Lecce con 41,05%, poi Bari 40,92%, Brindisi 38,7%, Taranto 38,53% e Foggia 36,54%. C’è stata una maggiore partecipazione per il quesito referendario: l’affluenza infatti è stata del 43,74%. Inoltre, per i pochi Comuni al voto, ha raggiunto il 49,09%.

