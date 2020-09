Sant’Antimo. Un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco la scorsa notte. I fatti sono accaduti nei pressi dell’Asse Mediano, in corso Europa. Al momento no è chiara la dinamica di quanto accaduto.

Sant’Antimo, spari nella notte: giovane gambizzato

Il ragazzo è stato attinto da sei proiettili alle gambe. Il ferito è ora ricoverato, in pericolo di vita, all’ospedale di Frattamaggiore dove si trova attualmente in coma farmacologico. Stando ad una prima ricostruzione, 21enne era in macchina con un amico quando sconosciuti, anche loro a bordo di un’auto, lo hanno tirato fuori dall’abitacolo. Qui è stato ferito a colpi di pistola, illeso l’altro ragazzo. Entrambi i giovani risultano incensurati e non hanno legami con la criminalità organizzata.

Secondo la testimonianza dei ragazzi, ci sarebbe stata una rissa per motivi di viabilità poi degenerata in sparatoria. Ma la versione dei fatti non convince i Carabinieri della Compagnia di Giugliano che indagano sul caso. Al momento non è esclusa nessuna pista.

continua a leggere su Teleclubitalia.it