È di nuovo allerta compravendita di voti a Giugliano. Questa mattina si sono registrati momenti di caos all’esterno del seggio di via Pigna nel quartiere Casacelle.

Il candidato sindaco Giuseppe Pietro Maisto ha denunciato strani movimenti e scambi sospetti all’esterno del seggio. Sul posto era già presente la Polizia Municipale per gestire le operazioni di voto.

È stata allertata anche la Polizia di Stato. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine. Maisto, intanto, è in commissariato per sporgere denuncia. Il candidato sindaco riferisce alla nostra redazione di aver visto “scambi sospetti tra persone in una macchina e altre all’esterno. Non ho visto scambio di soldi, nè materiale elettorale ma mi hanno insospettito e per questo ho chiesto l’intervento delle forze dell’ordine”.

Seguono aggiornamenti.

