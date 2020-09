Ennesimo incidente sull’asse mediano in direzione Lago Patria. Intorno alle 11 ben quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, avvenuto presumibilmente per il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Giugliano, incidente sull’asse mediano: 4 auto coinvolte

Tra i veicoli coinvolti una Jeep e una Citroen C3. Il traffico in direzione fascia costiera ha subito notevoli rallentamenti in attesa della rimozione dei veicoli incidentati e dell’arrivo dei sanitari del 118 (postazione di Melito). Diversi i feriti, ma nessuno verserebbe in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto a circa 300 metri dall’uscita Giugliano-Parete. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

