C’è una nuova vittima di coronavirus. Si tratta di un 56enne di Torrecuso, provincia di Benevento. L’uomo, Rocco Pirozzolo, è morto dopo essere stato ricoverato nei giorni scorsi con i sintomi del Covid-19.

Benevento, Rocco muore di coronavirus a 56 anni

Si tratta del terzo decesso in città. Rocco si era contagiato poco prima di Ferragosto. Le sue condizioni si erano poi aggravate, tanto da richiedere il ricovero presso l’ospedale “San Pio” di Benevento. In precedenza, era toccato anche alle madre, 87enne, morire per le conseguenze del coronavirus dopo un breve ricovero. Una tragedia quella del comune di Torrecuso che ha sconvolto l’intera comunità. Il 57enne lascia la moglie Nunzia e le figlie Maria e Benedetta.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco, Angelino Ianenella. “Mi è stato comunicato che l’amico e concittadino ricoverato dallo scorso 11 agosto, giorno maledetto, presso l’ospedale San Pio di Benevento ed affetto dal virus del CoViD-19 è deceduto. Non ho parole, solo sgomento. La nostra comunità è stata colpita da nove casi di CoViD-19, di cui tre sono deceduti, numeri che ci devono dar riflettere e rispettare le norme anti-Covid: mascherine, distanziamento sociale e lavaggio delle mani”, ha aggiunto ancora Iannella, “un invito rivolto soprattutto ai frequentatori dei bar. Tutta la comunità”, ha concluso il sindaco, “si unisce al dolore della famiglia”.

