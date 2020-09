Caivano. Un incendio di grandi dimensioni è divampato nel pomeriggio, intorno alle 18, nel campo rom di Caivano. Una enorme nube nera si è innalzata in cielo, estendendosi su buona parte della città. Il rogo, che ha sprigionato un forte odore acre, è visibile a chilometri di distanza.

Caivano, maxi rogo al campo rom

Alcune segnalazioni, infatti, arrivano da Afragola e da altri comuni limitrofi. I fumi tossici hanno reso l’aria irrespirabile: centinaia di cittadini si sono barricati in casa per non respirare i miasmi. Al momento non è chiaro cosa stia bruciando, ma con ogni probabilità ad andare a fuoco sarebbero rifiuti abbandonati e materiali plastici. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. In questo momento i pompieri, con non poche difficoltà, stanno cercando di spegnere l’incendio.

