Superati i 200 contagi in Campania. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, che riporta 208 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Fortunatamente non si registrano nuove vittime. I guariti invece sono 50 in Campania.

Coronavirus in Campania

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 208

Tamponi del giorno: 7.460

Totale positivi: 9.940

Totale tamponi: 527.468​

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 455

Guariti del giorno: 50

Totale guariti: 5.020

