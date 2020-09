Slitta l’apertura delle scuole in molti comuni della Campania. E c’è da credere che la lista si allungherà nelle prossime ore, quando altri sindaci decideranno di tardare l’inizio dell’anno scolastico per consentire a studenti e docenti di iniziare in massima sicurezza.

Campania, slitta apertura delle scuole in molte città. Le date

L’ultimo in ordine di tempo è il primo cittadino di Torre del Greco. Nel paese vesuviano la campanella suonerà per la prima volta il primo ottobre, più di una settimana dopo dalla fine delle consultazioni elettorali e con ben due settimane di ritardo rispetto alla data del 14 settembre, scelta dal Governo centrale. In provincia di Napoli ci sono anche Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate, così come i comuni della costiera sorrentina. Anche in provincia di Salerno gli istituti scolastici di alcune città riprenderanno le lezioni con qualche giorno di ritardo. E’ quanto deciso ad Ascea, in Cilento, così come a Battipaglia e a Scafati.

Provincia di Napoli

Torre del Greco – 1 ottobre

Castellammare di Stabia – 1 ottobre

Sant’Antonio Abate – 28 settembre

Sorrento – 28 settembre

Meta di Sorrento – 28 settembre

Piano di Sorrento – 28 settembre

Sant’Agnello – 28 settembre

Vico Equense – 28 settembre

Massa Lubrense – 28 settembre

Provincia di Salerno

Battipaglia (da definire)

Scafati – 1 ottobre

Angri – 28 settembre

Cava de’ Tirreni – 28 settembre

Ascea – 28 settembre

Caselle in Pittari – 28 settembre

