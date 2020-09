Slitta la data dell’inizio delle lezioni a Torre del Greco. Cresce il numero dei comuni nel Napoletano che stanno decidendo di posticipare il ritorno a scuola, anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha deciso di spostare il ritorno in classe al primo ottobre.

Torre del Greco, si torna in classe ad ottobre

Poche ore fa, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza con la quale si posticipa la ripresa delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’ordinanza – si legge dal testo – si è ”resa necessaria a seguito delle istanze rappresentate da diversi dirigenti scolastici, al fine di garantire il ripristino degli spazi didattici in modo da accogliere tutti gli alunni in condizione di sicurezza; nonche’, a seguito dell’ulteriore considerazione che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora concluso la consegna degli arredi presso i relativi istituti territoriali”. Al momento i comuni che hanno deciso di rinviare l’inizio delle elezioni sono Torre Annunziata e S.Maria la Carità (entrambe hanno posticipato al 28) e Castellamare di Stabia che, come Torre del Greco, ha deciso che gli alunni dovranno tornare in classe il primo ottobre.

