Sarno. Ci sono due bambini positivi al Covid-19 a Sarno, in provincia di Salerno, uno dei quali già tornato a scuola poiché frequenta un istituto paritario e quindi già aperto rispetto alla data fissata al 24 settembre dal governatore campano, Vincenzo De Luca.

Sarno, bimbo positivo in una scuola elementare

Il bambino positivo è figlio di una persona già positiva nei giorni scorsi e dunque si trovava già in isolamento. Come da protocollo, sono scattati i tamponi per i 14 compagni di classe: si dovrà capire se il bambino abbia per caso contagiato anche loro.

Prosegue così il trend in risalita del coronavirus a Sarno: sette i casi accertati negli ultimi giorni che portano a 21 i casi complessivi già accertati nella cittadina sarnese. Lunedì si erano registrati tre casi, tutti relativi a persone extracomunitarie che vivono in città, mentre ieri altri quattro casi di positività sono emersi dalle analisi dei tamponi. Tra questi, anche i due bambini, tra cui uno già tornato a scuola. I nuovi positivi erano stati comunicati dal sindaco Giuseppe Canfora, che aveva spiegato: “Salgono a 21 i casi positivi al coronavirus a Sarno. Ai tre di ieri, cittadini extracomunitari, l’Asl ha comunicato altri quattro casi di persone risultate positive al Covid. Due sono bambini. Nel frattempo”, aveva aggiunto Canfora, “una delle persone contagiate nelle settimane scorse dopo il secondo tampone effettuato oggi è risultata negativa. Si raccomanda, come sempre, la massima responsabilità nell’osservare le norme anti-Covid: uso della mascherina, lavaggio delle mani, distanziamento sociale”.

