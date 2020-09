Focolaio a Marano. Tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultate positive al Covid-19. Si tratta di due giovani e un adulto. A darne notizia è il portale de Il Mattino.

Marano, mini-focolaio familiare: tre positivi

A darne notizia è l’autorità sanitaria locale e il sindaco Rodolfo Visconti. Con questi tre casi il numero dei positivi a Marano sale a trentaquattro. Sono dieci negli ultimi tre giorni. Un numero in crescita che non è passato inosservato agli occhi delle autorità sanitarie e che ha destato allarme anche ai piani alti del Comune. Per fortuna non si registrano decessi e la maggior parte dei nuovi contagiati è asintomatico.

La curva dei contagi ha ripreso a salire anche nei comuni limitrofi dell’area nord. Nel comune di Villaricca si registrano al momento ventinove positivi, di cui però solo uno risulta ospedalizzato.

