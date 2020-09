E’ di nuovo allarmante il bollettino regionale che monitora l’andamento dei contagi in Campania. Oggi, 16 settembre, si registrano ben 186 casi positivi, ma aumentano anche i tamponi processati.

Campania, bollettino del 16 settembre: 186 positivi

Un numero preoccupante, in controtendenza rispetto a quello di ieri, quando si sono rivelati 136 nuovi contagi da Covid-19. Il bollettino di oggi, diramato dall’Unità di Crisi, dimostra quanto il virus sia ancora in circolazione e non sia esclusivamente legato ai rientri dall’estero o dalla Sardegna. Per fortuna, oggi, è fermo il contatore dei decessi.

Questi i numeri di oggi:

Positivi del giorno: 186

Tamponi del giorno: 6.072

Tamponi del giorno: 6.072 Totale positivi: 9.537

Totale tamponi: 511.535

Totale tamponi: 511.535 ​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 452

Totale deceduti: 452 Guariti del giorno: 69

Totale guariti: 4.888 (di cui 4.884 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

continua a leggere su Teleclubitalia.it