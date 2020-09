“Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere per l’inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato.

Noi oggi abbiamo un obiettivo, evitare che da qui a un mese si confonda l’influenza con l’epidemia, perché i sintomi sono gli stessi: tosse, difficoltà respiratorie, febbre” ha sottolineato il presidente. “La Campania – ha ricordato De Luca – è stata la prima regione d’Italia a procurarsi, 4 mesi fa, il primo milione e 800mila vaccini anti influenzali. Ma cercheremo di fare anche la vaccinazione ai bambini, dico alle mamme di stare pronte perché dobbiamo anticipare le vaccinazioni pediatriche, perché dobbiamo stare tranquilli”.

“Entro il 24 settembre avremo fatto i test sierologici a tutti i 140mila dipendenti della scuola, docenti e non docenti”, ha sottolineato De Luca. “Sulla scuola – ha ricordato De Luca – abbiamo fatto una scelta coraggiosa. Diversamente che nel resto d’Italia, noi abbiamo reso obbligatorio fare i test sierologici per tutto il personale, docente e non docente. Abbiamo rinviato di 10 giorni l’apertura, si apre il 24 settembre, ma entro il 24 noi avremo fatto i test sierologici a tutti i 140mila dipendenti della scuola. Abbiamo acquistato come Regione, e non è compito nostro, i termoscanner per misurare la temperatura ai ragazzi che vanno a scuola. Ancora in queste ore stiamo facendo uno sforzo di rigore per dare sicurezza alle nostre famiglie”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it