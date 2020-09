Napoli. E’ lutto nel quartiere Sanità per la prematura scomparsa di Giuseppe Verdicchio, da tutti conosciuto come “Peppone”, deceduto all’ospedale Monaldi dopo un’operazione al cuore. Il giovane aveva 26 anni e soffriva di problemi cardiaci. Purtroppo dopo l’operazione è arrivata la tragica notizia a parenti ed amici: Peppone non ce l’ha fatta.

Napoli piange Peppone

Il 26enne era molto noto in città e sopratutto nel suo quartire. In tanti lo ricordano sui social come un ragazzo simpatico, allegro e sempre disponibile con tutti. I funerali si terranno nella gioranta di oggi, alle ore 16, presso la chiesa San Vincenzo, nel quartiere Sanità.

