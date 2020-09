Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è arrivato questo pomeriggio a Giugliano per tirare la volata del candidato sindaco Pd-5stelle Nicola Pirozzi. L’incontro in piazza Gramsci con il responsabile del Mezzogiorno del governo Conte è stata l’occasione per ribadire l’importanza della grande sfida a cui vanno incontro le città meridionali con le ingenti risorse in arrivo dal piano per il Sud e dal Recovery fund.

All’evento, ta gli altri, hanno preso parte anche i parlamentari dem Valeria Valente e Lello Topo con il segretario metropolitano Marco Sarracino. “Siamo noi la vera sinistra e questa città grida vendetta”, ha ribadito a gran voce Pirozzi.

VIDEO:

