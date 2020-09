Caivano. “18 anni non sono stati abbastanza per amare” è la scritta che campeggia sulle magliette bianche indossate dagli amici di Maria Paola, la 18enne morta a seguito di un incidente causato da suo fratello, Michele Antonio, che aveva inseguito lei e Ciro e poi speronato il motorino sul quale la coppia viaggiava.

Caivano piange Maria Paola, oggi i funerali

In centinaia hanno atteso l’arrivo del feretro, che è stato accolto da un lungo applauso dei presenti. Tantissimi i palloncini bianchi e gli striscioni legati ai cancelli della chiesa, tra questi c’è anche quello realizzato da Ciro per la sua amata. La madre di Maria Paola non ha retto al dolore ed è stata accompagnata da alcuni parenti in chiesa.

I funerali, celebrati da don Maurizio Patriciello, sono cominciati nel primo pomeriggio, intorno alle 16, presso la chiesa San Paolo Aposto di Caivano: la famiglia ha voluto una cerimonia privata, per cui non è stato consentito l’accesso alle telecamere. Tra i presenti anche il fidanzato Ciro che ha voluto dare di persona un ultimo saluto alla compagna.

