Gravissimo incidente questa mattina alle 7 e 30 sulla strada statale 284 tra Scalilli e Paternò, in provincia di Catania. Il bilancio è di un morto e di un ferito.

A provocare il sinistro lo scontro frontale tra due mezzi pesanti. Un camion che procedeva in direzione Paternò e un furgone che viaggiava in direzione di Santa Maria di Licodia. Sul posto sono giunte due ambulanze, il cui personale medico, verificate le condizioni gravissime in cui versava uno dei due conducenti, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato intorno alle 8 in un campo intorno alla statale.

A perdere la vita uno dei due conducenti. Inutili i tentativi di rianimazione. L’altro, invece, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. lSul posto i Carabinieri, la Polizia e i Vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. A causa dello scontro si sono formate lunghe file nei due sensi di marcia. Intorno alle 9 il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. Le auto sono state deviate per gli svincoli di Paternò e Scalilli.

