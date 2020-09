Si terrà questa il confronto televisivo tra i candidati sindaco di Giugliano su Teleclubitalia. Alle 21.30 presso gli studi della nostra redazione Giuseppe Pietro Maisto, Arianna Organo, Nicola Pirozzi e Antonio Poziello si confronteranno in diretta televisiva.

A meno di una settimana dal voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre, i quattro aspiranti sindaco saranno chiamati a esprimere la loro su temi di attualità, programmi e criticità che attanagliano la terza città della Campania nell’unico confronto televisivo di queste elezioni amministrative. In queste settimane di campagna elettorale i candidati hanno esposto programmi e idee per la città tramite i loro canali social o negli incontri organizzati per le presentazioni delle varie liste. Ma domani sarà l’occasione per i telespettatori ed elettori giuglianesi di avere un quadro complessivo di tutti e 4 i candidati sindaco.

Come per gli altri confronti che la nostra redazione ha organizzato in altre tornate elettorali, tramite sorteggio sarà determinato anche l’ordine in cui sverranno poste loro le domande. Il ricorso a regole certe e condivise e a domande uguali per tutti è fatto in modo da dare spazio unicamente ai contenuti, evitando schermaglie politiche poco utili ai cittadini per la comprensione dei temi e dei programmi. Le risposte saranno scandite da un countdown, due possibilità di replica per ogni candidato e l’appello finale al voto.

Il confronto sarà possibile vederlo in diretta oltre che in tv, canale 98 del digitale terrestre, anche sui nostri social network. L’appuntamento è dunque per questa sera, martedì 15 settembre alle 21.30, in diretta su Teleclubitalia.

