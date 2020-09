Lancia accuse pesanti la mamma di Ciro, il fidanzato di Maria Paola, la giovane di 22 anni morta in un incidente stradale provocato probabilmente dal fratello Michele. In un post apparso sui social, la donna, Rosa, accusa la famiglia di lui di aver teso una trappola alla coppia che viaggiava sul motorino.

Parla la mamma di Ciro: “Gli hanno fatto una trappola”

“Vergognatevi – scrive la donna sul suo profilo Facebook – mia figlia pure ha combattuto tra la vita e la morte. Tu come dici che hai fatto i sacrifici per i tuoi figli se eri un’altra mamma tutto questo nn lo facevi accadere – dice, rivolgendosi evidentemente alla madre di Maria Paola e Michele Antonio Gaglione, ora in carcere – Tu fuori a una questura hai detto ‘fatelo uscire a mio figlio ha fatto bene che ha ucciso la sorella perché sta con un’altra femmina. I figli si accettano come sono, nn si uccidono”, aggiunge la mamma di Ciro, che poi si arrischia a ipotizzare “gli hanno fatto la trappola per ucciderli“.

Intanto davanti al Gip, Michele, in lacrime, accusato dell’omicidio della sorella, si difende dalle accuse e fornisce la sua versione dei fatti. Secondo il 25enne l’inseguimento c’è stato ma Maria Paola avrebbe perso da sola il controllo dello scooter per poi schiantarsi fuori strada. “Mia sorella era per me come una figlia, aveva dieci anni in meno, mai avrei voluto provocare la sua morte”, spiega.

Durante le due ore di interrogatorio dinanzi al gip Fortuna Basile, al termine delle indagini condotte dal pm Patrizia Mucciaccitto, l’uomo ha aggiunto: “Non vedevo mia sorella da metà agosto, volevo parlarle, desideravo per lei una famiglia, che avesse figli, ma non volevo ucciderla”. “Devono pagare Michele, la mamma e il papà – tuona ancora la mamma di Ciro Migliore. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non è vero”, ha invece detto ai cronisti la mamma di Ciro Migliore. La donna, anche davanti ai microfoni dei giornalisti, ribadisce la sua teoria di un omicidio intenzionale, di una “trappola”, come aveva spiegato nel posto apparso sui social.

