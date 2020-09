E’ ufficiale. Silvio Berlusconi ha lasciato il San Raffaele, dove era ricoverato al 3 settembre a causa del Coronavirus. Uscendo dall’ospedale, Berlusconi commenta: “Grazie per essere qui, è stata la prova più pericolosa della mia vita”.

Silvio Berlusconi lascia il San Raffaele: “Anche stavolta l’ho scampata”

Il presidente di Forza Italia aggiunge: “È stata una prova difficile, grazie al cielo e ai medici del san Raffaele ho superato quella che considero la prova forse più pericolosa della mia vita”. Non manca, anche in questa occasione, una battuta da parte di Berlusconi, che ironizza su quanto avvenuto: “Anche questa volta l’ho scampata”. Poi ringrazia chi gli ha mostrato affetto e vicinanza: “La condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni”.

