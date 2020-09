Caserta. Approcciano una prostituta sul vialone ma vengono sorpresi dai carabinieri. Ne travolgono uno e vengono fermati. E’ sucesso nel tratto di San Nicola La Strada. Fermati un 16enne e un 15enne.

San Nicola la Strada (Caserta), sorpresi in compagnia di una prostituta: fermati dai carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno denunciato, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un 16enne di Caivano. I militari dell’Arma, nel transitare in via Carlo III, hanno notato la presenza di due giovanissimi a bordo di un ciclomotore. Uno dei due stava approcciando una meretrice.

Attirati dalle grida della donna, i carabinieri si sono avvicinati per meglio capire costa stesse accadendo. In quel frangente però il 16enne, conducente del motociclo, nel tentativo di scappare ha investito il capo equipaggio urtandolo alla gamba destra rovinando poi a terra con il mezzo. Riuscito a rialzarsi è immediatamente scappato a piedi. Anche il trasportato, un 15enne di Cardito, nella circostanza ha tentato la fuga ma è stato bloccato e successivamente accompagnato presso gli uffici dei militari dell’Arma per gli accertamenti di competenza.

