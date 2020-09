Dramma a Frattamaggiore questa mattina. Un uomo di 44 anni, residente ad Afragola, sarebbe stato colto da infarto mentre si recava in pasticceria insieme alla sorella. E’ quanto riporta il portale di NanoTv.

Frattamaggiore, uomo di 44 anni muore mentre va in pasticceria

Secondo quanto ricostruito, il 44enne si stava recando con la sorella in una nota pasticceria della zona, in via Biancardi. Avrebbe parcheggiato e, una volta sceso dall’abitacolo dell’auto, sarebbe crollato a terra colto da un malore. A stroncarlo quasi sicuramente un infarto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. La tragedia si è consumata nell’area antistante la pineta vigilata dalla Polizia. La sorella sconvolta è nell’auto mentre il corpo senza vita del fratello a terra, sottoposto agli inutili tentativi di rianimazione del personale sanitario.

continua a leggere su Teleclubitalia.it