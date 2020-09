Ha continuato a lavorare nonostante avesse la febbre, uno dei sintomi del Covid-19, e, una volta sottoposto al tampone, ha scoperto di aver contratto il virus. Contagiati anche quattro infermieri che lavorano nello stesso reparto del medico.

Medico va al lavoro con febbre: positivo al Covid, contagiati infermieri

E’ accaduto nell’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Secondo quanto riportato da La Stampa, avrebbe spiegato ai colleghi di avere “solo un’influenza”. L’azienda ospedaliera ha immediatamente avviato le procedure ed effettuato i tamponi a tutto il personale del reparto.

Dai controlli eseguiti sugli operatori del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Alessandria al momento sono quattro i casi riscontrati di positività al coronavirus: sarebbero tutte infermiere; al momento, non risulta nessun contagio tra i pazienti. Il medico in questione, 68 anni, è ora ricoverato nello stesso ospedale in condizioni che non sono ritenute gravi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it