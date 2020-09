Qualiano. Si è sentito male in pizzeria, dove lavorava, ed è morto dinanzi agli occhi attoniti dei dipendenti e dei clienti presenti nel locale.

Qualiano, si sente male in pizzeria e muore davanti a tutti

E’ successo oggi, a Qualiano, verso ora di pranzo in una nota pizzeria di via Campania. La persona deceduta è un uomo di mezza età, non è chiaro se si tratta del titolare della pizzeria o di un dipendente.

L’uomo avrebbe accusato un malore mentre lavorava in cucina e si è accasciato improvvisamente a terra. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I presenti hanno cercato invano di rianimarlo e nel frattempo hanno richiesto l’aiuto dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i familiari della vittima ed anche i Carabinieri, accompagnati dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis.

