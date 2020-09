Protesta di Potere al Popolo questa mattina al comune di Giugliano. Motivo della manifestazione la mancata assegnazione del bonus covid per i disabili ad alcuni cittadini. Il comune di Giugliano – spiegano gli esponenti di potere al popolo – ha erogato in estremo ritardo i bonus, e non sempre, NON A TUTTI, nonostante la gente ne avesse diritto e avesse regolarmente inoltrato domanda”.

Presente anche il padre di un ragazzo disabile che denuncia di non aver ricevuto il bonus.

VIDEO

