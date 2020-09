Non si ferma l’ondata di nuovi positivi a Napoli. Secondo il resoconto bisettimanale diffuso dal Comune, si rilevano 156 positivi, 11 in più rispetto a martedì scorso.

Le persone attualmente positive sono ben 1248, 142 in più rispetto a ieri. I contagi totali dall’inizio dell’emergenza sono 2318. I ricoverati in ospedale sono 60 (+5 rispetto a 4 giorni fa), di cui 3 sono in terapia intensiva.

Ci sono 1051 persone in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono 149 i deceduti (+2) e 921 i guariti a Napoli (+12).

