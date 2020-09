Lutto a Santa Maria Capua Vetere per la perdita della 29enne Maria Laura Petrella, figlia di Giovanni e della ginecologa Antonella Esposito, nonché nipote del noto avvocato sammaritano Tullio Petrella. A darne notizia è il portale Casertace.

Santa Maria Capua Vetere, morta Maria Laura Petrella

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia, la 29enne lottava da tempo contro un male che non le ha lasciato scampo. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordarla. Un lutto drammatico per la città di Santa Maria Capua Vetere

“Oggi una mia collega e salita al cielo. L’istituto alberghiero Artusi si associa al dolore sentite condoglianze alla famiglia”, scrive Tonino. “Quando leggi che una bimbetta, che hai accompagnato nella preparazione alla prima comunione, dopo una strenua lotta soccombe al male che l’ha torturata; con le lacrime che sgorgano mi sale una rabbia feroce verso chi ha ridotto la Campania Felix a terra dei veleni, terra di morte. Che il Signore ti accolga nel suo abbraccio”, le parole di Giovanna.

