Milano. Studente del liceo Cremona di Milano positivo al Covid, quarantena per lui e altri 10 compagni. L’adolescente, secondo quanto riportato dal “Corriere della sera”, si è sottoposto al tampone una volta rientrato dalle vacanze estive.

L’esito è stato positivo, ma lo studente è però asintomatico: nonostante questo rimarrà a casa in quarantena. Il giovane, una volta rientrato in città, aveva incontrato una decina di amici, nonché compagni di classe, per passare qualche ora con loro prima del rientro a scuola. Proprio per questo motivo anche loro sono stati isolati in via preventiva.

Studente positivo al Coronavirus, quarantena in casa per lui e 10 compagni

Una volta tornato a Milano, il ragazzo è stato sottoposto al tampone, come per altri vacanzieri rientrati dopo le ferie. Il test è arrivato prima all’Ats (Agenzia per la tutela della salute) milanese e contestualmente all’istituto Cremona, che aveva aperto già le porte lunedì 7 settembre. Vista la positività del ragazzo al Coronavirus, la task force – che indaga e ricostruisce i contatti stretti di ogni persona contagiata – ha chiesto all’adolescente di indicare chi avesse incontrato e visto negli ultimi giorni.

In questo modo è stato possibile capire quali fossero state le sue frequentazioni. Una volta ricostruito il tutto, è scattato il piano di contenimento del virus. Questo prevede che la classe – frequentata dal ragazzo e dai suoi compagni – continui le lezioni scolastiche, ma con numeri ridotti almeno fin quando non sarà possibile per loro rientrare a scuola.

