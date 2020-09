Giugliano. Ennesimo disastro ambientale nei pressi della zona Asi, appiccato rogo in pieno giorno. Stanno bruciando, in questi minuti, un enorme quantitativo di rifiuti tossici nei pressi del campo rom in zona Asi. Il mega incendio ha sviluppato una grossa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sarebbero già giunti i vigili del fuoco per le attività di spegnimento.

Ennesimo rogo tossico

Ormai nella cittadina giuglianese si continua a bruciare senza sosta a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sui social si legge tutta l’esasperazione dei residenti costretti a chiudersi in casa per la terribile puzza e fumi tossici che invado le abitazioni.

