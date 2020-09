Mugnano. Un vetro sfondato ed i contributi per la campagna elettorale rubati. Una brutta sorpresa per attivisti e candidati del movimento 5 stelle di Mugnano, che hanno ritrovato il comitato di via Napoli vandalizzato.

Ora è stata sporta dunque una denuncia ai carabinieri da parte del candidato sindaco pentastellato Fausto Agnano e non è ancora esclusa l’ipotesi di una intimidazione. Al momento ancora nessun commento pubblico sull’accaduto da parte degli altri candidati sindaco.

VIDEO: