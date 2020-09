top

Tragico scontro tra Tir in A4, muore camionista. I fatti sono accaduto nella giornata di ieri pomeriggio nel tratto tra Padova e Mestre. Il terribile incidente ha causato un morto e il blocco della circolazione all’altezza degli svincoli con la A13, in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, Vigili del fuoco, personale di Cav. La vittima è un 64enne camionista siciliano, G.V., originario di Carini, conducente del mezzo pesante che avrebbe dato il via al tamponamento.

Sullo stesso tratto della A4, ma sul lato opposto, la situazione è stata ugualmente caotica, con code di 10 chilometri, per le operazioni di spegnimento e rimozione di un altro Tir andato a fuoco mentre era in viaggio.

Video