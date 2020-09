Giugliano. Viaggiava contromano lungo via Giambattista Basile, l’arteria stradale che costeggia l’ospedale, quando la ruota è rimasta incastrata sullo spartitraffico.

Giugliano, camion contromano sale su spartitraffico e resta bloccato

E’ accaduto stamattina a Giugliano, a pochi passi dall’ospedale San Giuliano. Non si sa per quale motivo il conducente del mezzo pesante guidasse contromano, fatto sta che nel tentativo di svoltare a sinistra, è salito sullo spartitraffico, rimanendo così bloccato. Nonostante la manovra azzardata del camionista, non sono coinvolti altri veicoli.

Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sulla viabilità: tantissime le macchine bloccate nel traffico o che hanno dovuto deviare la strada. Sul posto presenti anche la polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico. Si attendono ora le operazioni di rimozione del mezzo pesante.