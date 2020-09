Un’importante novità in arrivo nel codice della strada. A breve anche i netturbini potranno elevare contravvenzioni per divieto di sosta, così come il personale delle aziende del trasporto pubblico.

Codice della strada, i netturbini potranno multare gli automobilisti

La svolta arriverà a breve con la conversione in legge del DL Semplificazioni in discussione alla Camera. In particolare, la nuova normativa prevede la linea dura per chi parcheggia davanti ai cassonetti dei rifiuti in modo da impedire la pulizia delle strade.

inlineadv

I netturbini individuati dal sindaco infatti potranno elevare multe quando la sosta di un mezzo sarà di intralcio al loro lavoro. In pratica se un’auto impedisce lo svuotamento di un cassonetto o anche il passaggio di un camion della nettezza urbana, il dipendente può scattare una foto e chiedere l’immediata sanzione.

Novità anche per gli ausiliari al traffico che avranno maggiori poteri di sanzionamento nei divieti di sosta ad esempio sulle strisce blu. Più poteri infine anche per il personale delle aziende del trasporto pubblico, che potranno multare i veicoli in divieto di sosta o di fermata negli spazi delle fermate degli autobus o sulle corsie preferenziali.